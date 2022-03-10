Лукашенко прилетит в Москву на встречу с Путиным 11 марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву 11 марта на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Завтра Президент Республики Беларусь совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с Президентом России Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.

Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие Союзного государства и экономическое взаимодействие в условиях санкций.

Отмечается, что главной темой обсуждения станет ситуация на Украине.

Напомним, 23 февраля руководство самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.