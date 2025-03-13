Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным

Сегодня в Кремле пройдут переговоры Президента Белоруссии Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина. ТАСС сообщает, что самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Внуково.

С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в аэропорту задействован почетный караул. Также предусмотрено исполнение гимна двух стран, а в аэропорту для Лукашенко подготовлен российский автомобиль «Аурус» с белорусским флагом.

Помимо переговоров также проведется и ряд иных мероприятий, предусмотренных официальным статусом визита.