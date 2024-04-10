Лукашенко прибудет в Россию на переговоры с Путиным

В Россию прибудет Президент Белоруссии Александр Лукашенко. 11-12 апреля он проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств планируют обсудить дальнейшее развитие Союзного государства и двустороннего сотрудничества. В частности, они оценят ход реализации решений, принятых во время заседания высшего Государственного Совета Союзного государства, которое прошло в конце января в Санкт-Петербурге.