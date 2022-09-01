Лукашенко предрек скорую развязку конфликта на Украине

Конфликт на Украине ждет скорая развязка из-за растущего напряжения между украинским президентом Владимиром Зеленским и военнослужащими. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на открытом онлайн-уроке для всех школ и вузов страны, передает РИА Новости.

«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли, – сказал глава государства. – В ближайшее время развязка будет».

По его мнению, свое слово сейчас должны высказать сами украинцы.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.