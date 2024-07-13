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Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной
Ситуация на границе с Украиной стабилизирована, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его поручению войска на южных рубежах будут отведены к месту постоянной дислокации, сообщает агентство БЕЛТА.
Заявление было сделано во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности, которое состоялось в Лунинецком районе Брестской области.
Лукашенко подчеркнул, что решение принято после того, как напряженность на этом участке спала и войска с украинской стороны были отведены.
«Ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Минск не собирается концентировать свои силы на этом участке и вступать в конфликт.
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