Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной

Ситуация на границе с Украиной стабилизирована, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его поручению войска на южных рубежах будут отведены к месту постоянной дислокации, сообщает агентство БЕЛТА.

Заявление было сделано во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности, которое состоялось в Лунинецком районе Брестской области.

Лукашенко подчеркнул, что решение принято после того, как напряженность на этом участке спала и войска с украинской стороны были отведены.

«Ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Минск не собирается концентировать свои силы на этом участке и вступать в конфликт.