Лукашенко: Порошенко отказался от помощи Путина по Донбассу из-за давления извне

Два года назад Президент России Владимир Путин обращался к экс-главе Украины Петру Порошенко с предложением помочь в восстановлении Донбасса и закончить там вооруженный конфликт. Сначала тот ответил положительно, однако затем отказался из-за управления извне. Таким мнением поделился с РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что обсуждал данную ситуацию с Путиным после Дебальцево.

«И Путин в сердцах говорит: „Ну, что творят, надо заканчивать это, один народ там и так далее, и так далее“. Я ему говорю: „Ну что ты предлагаешь конкретно?“ Он говорит: „Надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально“», — поделился глава Белоруссии.

Он добавил, что с подачи Президента России отправился на Украину, чтобы обсудить возможное решение проблемы.

«Я ему говорю: „Петро, (то, что потом и Зеленскому) война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле, и надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. <…> Тебе предлагают восстановить Донбасс. Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю“. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением», — заключил Лукашенко.