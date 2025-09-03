Лукашенко помог жителю Татарстана найти место захоронения брата-фронтовика

Жителю Пестречинского района Татарстана Канафи Зайнуллину удалось благодаря помощи Президента Белоруссии Александра Лукашенко найти место захоронения погибшего на Великой Отечественной войне брата. Об этом сообщает телеканал ТНВ.

По словам татарстанца, пять лет назад ему приснился отец, Минзариф. Он попросил разыскать могилу погибшего и вернуть его прах в родную деревню Салкын Чишмэ.

В семье Зайнуллиных было четыре брата и сестра. Старший брат пропал без вести в начале войны (он служил в Белорусской ССР). Второй брат, Абдулгас, в 17 лет добровольцем пошел на фронт, стал командиром отделения в 47-й Невельской стрелковой дивизии. Было известно, что он погиб, но о его месте захоронения на родине не знали.

Поиски ничего не дали, и когда надежда почти угасла, Канафи написал письмо Александру Лукашенко. «И мне ответили письмом: помощь будет оказана, если глава администрации Пестречинского района помогут со своей стороны», – отметил татарстанец.

В итоге выяснилось, что Абдулгас Зайнуллин захоронен на воинском кладбище в белорусской деревне Ждановка. Привезти капсулу с землей с воинского захоронения помог представитель Татарстана в Республике Беларусь Ильхам Кашапов.

Сейчас капсула передана родственникам, ее захоронят в родной деревне татарстанца, Салкын Чишмэ.

В этом году в России отметили 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По решению Президента РФ Владимира Путина 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества.