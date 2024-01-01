Лукашенко показал своего питомца, похожего на дракона – символа 2024 года

У президента Белоруссии Александра Лукашенко уже 2,5 года живет хамелеон по имени Жорик. Интересно, что этот питомец очень похож на символ Нового 2024 года – дракона. Фото «малыша» было опубликовано в телеграм-канале «Пул Первого».

«В преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на символа наступившего года. Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик- хамелеон Жорик!» — говорится в публикации.

На фотографии хамелеон принимает на себя зеленый и голубой окрас. При этом в одном из своих «обличий» он практически сливается с елкой.