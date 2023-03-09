Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о введении смертной казни за измену для лиц, занимающих государственные должности. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Теперь уголовная ответственность за измену государству распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности и военнослужащих.

«Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности», — утверждает при этом пресс-служба Президента Беларуси.

Кроме того, в стране вводится уголовная ответственность за «пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов».

Вместе с тем от уголовной ответственности должны будут освобождаться лица, готовившиеся к нападению на учреждения, которые пользуются международной защитой, или к совершению диверсий, но отказавшиеся от своих

намерений и помогавшие предотвратить инцидент.

Беларусь — единственная страна в Европе и Содружестве Независимых Государств, где применяется смертная казнь. Согласно белорусскому законодательству, она не может назначаться женщинам, лицам младше 18 лет и мужчинам старше 65 лет.