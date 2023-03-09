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Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о введении смертной казни за измену для лиц, занимающих государственные должности. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.
Теперь уголовная ответственность за измену государству распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности и военнослужащих.
«Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности», — утверждает при этом пресс-служба Президента Беларуси.
Кроме того, в стране вводится уголовная ответственность за «пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов».
Вместе с тем от уголовной ответственности должны будут освобождаться лица, готовившиеся к нападению на учреждения, которые пользуются международной защитой, или к совершению диверсий, но отказавшиеся от своих
намерений и помогавшие предотвратить инцидент.
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