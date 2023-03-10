Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса

В Беларуси призывают на военную службу офицеров запаса, соответствующий указ подписал Президент страны Александр Лукашенко. Всего, согласно документу, на службу в этом году отправятся до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек.

Призыв затронет военных, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас

В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что такой призыв проходит ежегодно, это позволяет повысить уровень укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва.

Совету министров страны поручено до 31 января 2024 года представить информацию о результатах призыва.