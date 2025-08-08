Лукашенко поддержал жесткую политику Трампа в отношении Европы

Президент США Дональд Трамп проводит правильную и жесткую политику в отношении Европы. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

Свое мнение он высказал в контексте обсуждения экспорта украинского зерна. Лукашенко отметил, что Трамп стремился организовать вывоз зерна через Польшу или немецкие порты, так как доступ к Одессе ограничен минами. Однако, по словам белорусского Президента, европейские страны не позволили реализовать этот план, опасаясь поступления украинского зерна на их рынок.

Лукашенко предложил передать Минску контроль над процессом, гарантируя, что зерно, предназначенное для Африки, не попадет в Европу. Он подчеркнул, что в ЕС отказались от этого предложения, и добавил, что поддерживает политику Трампа, если она не окажется лишь демонстрацией.