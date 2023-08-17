Лукашенко: По любому агрессору Белоруссия без промедления ударит ядерным оружием

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О готовности применить тактическое ядерное оружие против государства, которое проявит агрессию в отношении Белоруссии, заявил Президент страны Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Если со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется агрессия против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И удар будет неприемлемый», – подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что Белоруссию можно захватить за месяц, в отличие от России, поэтому медлить и наблюдать белорусы не будут. Страна ответит на агрессию всем арсеналом имеющегося оружия, отметил Лукашенко.

«Ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие – это сильный сдерживающий фактор, но это тактическое ядерное оружие, не стратегическое, поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия», – заверил Президент.

Лукашенко также пообещал, что при отсутствии агрессии извне ядерное оружие применяться не будет. «Ну что, мы [разве] безумцы?» – эмоционально отметил белорусский лидер.