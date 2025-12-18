Лукашенко: «Орешник» заступил на дежурство в Белоруссии с 17 декабря

Новый ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

«Первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник", он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает защиту Белоруссии, поэтому Союзное государство реализует комплекс мер стратегического сдерживания.

Президент пояснил, что в случае обострения конфликта предусмотрен четкий порядок взаимодействия вооруженных сил двух стран.

«Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописано, что вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Белоруссия, дальше нас поддерживает Россия», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что достиг договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным о взаимной поддержке в интересах двух народов.