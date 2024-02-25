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Лукашенко объявил, что примет участие в следующих выборах Президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году. О решении выдвинуть кандидатуру на новый срок он объявил на избирательном участке в единый день голосования на выборах в белорусский парламент.
«Передайте им [Западу], что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество <...> Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — цитирует его РИА Новости.
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