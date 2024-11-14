Лукашенко объяснил, почему женщина не может стать Президентом Белоруссии

Александр Лукашенко

Фото: сайт Президента Белоруссии

Женщина в настоящее время не может быть Президентом Белоруссии. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«В Беларуси не дай бог женщину изберут», – цитирует главу государства БЕЛТА.

Сравнивая стиль управления в Белоруссии и США, Лукашенко отметил, что у американского президента «не те полномочия».

«А тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», – добавил он.

Глава государства не исключил, что в дальнейшем Белоруссия может прийти к иному стилю управления, но в настоящее время он иной.

Ранее белорусский лидер объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в январе 2025 года. Лукашенко занимает пост главы государства с 1994 года. В настоящее время он первый и единственный Президент Белоруссии.