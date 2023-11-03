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Лукашенко обсуждал с Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани
Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсуждали создание инфраструктуры для электротранспорта, в частности электрификацию дороги от Бреста до Казани. Об этом пишет «Белта».
«[Вице-премьер Белоруссии Петр] Пархомчик уже научился с вашими энергетиками заправлять электричеством автобус на ходу. Полтора или сколько километров провода. Он поднял "рогатины", проехал полтора километра – он готов, заправил батарею», – рассказал на встрече с гендиректором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым, когда речь зашла о развитии электротранспорта.
Лихачев отметил, что базой для модернизации данного типа транспорта является устойчивая зеленая атомная энергетика и России есть чему поучиться у Беларуси в данной сфере.
Сегодня Александру Лукашенко доложили о готовности Беларусской атомной станции – это крупнейший в стране высокотехнологичный проект, строительство которого началось в 2011 году. БелАЭС построена по российскому проекту «АЭС – 2006».
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