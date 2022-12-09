Лукашенко обещал доказать, что Запад готовил войну в Донбассе после переворота в Беларуси

Запад планировал начать войну в Донбассе, а затем и в России еще в 2020 году в случае успешного переворота в Белоруссии. Республика обладает доказательствами этого и планирует опубликовать их в ближайшее время, рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса», — заявил белорусский лидер.

По его словам, война была бы объявлена под предлогом захвата Россией чужих территорий.

Напомним, что спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. 21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране, за время которой было призвано около 300 тыс. резервистов.