Лукашенко о конфликте на Украине: «Свет в конце тоннеля появится в этом году»

Развязка по конфликту на Украине наступит уже в этом году. Такое мнение выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», – приводит слова главы государства БЕЛТА.

Белорусский лидер добавил, что без учета мнения России урегулировать конфликт на Украине невозможно. Это, по его словам, прекрасно осознает Президент США Дональд Трамп.

До вступления в должность в главы государства Трамп неоднократно заявлял о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине.