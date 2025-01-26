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Политика 26 января 2025 12:53

Лукашенко о конфликте на Украине: «Свет в конце тоннеля появится в этом году»

Развязка по конфликту на Украине наступит уже в этом году. Такое мнение выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», – приводит слова главы государства БЕЛТА.

Белорусский лидер добавил, что без учета мнения России урегулировать конфликт на Украине невозможно. Это, по его словам, прекрасно осознает Президент США Дональд Трамп.

До вступления в должность в главы государства Трамп неоднократно заявлял о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине.

#Александр Лукашенко #Белоруссия #Украина
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