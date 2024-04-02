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Лукашенко: «Не верьте, что Белоруссия хочет воевать. Мы готовимся к войне»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал никому не верить в то, что страна якобы хочет войны. Он разъяснил, что в возглавляемом им государстве лишь ведут необходимую подготовку, поставляя войскам разное вооружение.
«Никoму не верьте, что мы хотим воевать. Мы готoвимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хoчешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это oчень правильно сказано», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он также обратился к недружественным странам, которые критикуют Белоруссию за такую подготовку.
«Знайте: мы делаем все прaвильно. Если там нас начнут хвалить, бедa», — заявил Лукашенко.
Еще глава государства напомнил, что Белоруссия не пытается никому угрожать и не собирается забирать «чужое». У страны достаточно и без того земель, которые надо обрабатывать, отметил белорусский лидер.
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