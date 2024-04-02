Лукашенко: «Не верьте, что Белоруссия хочет воевать. Мы готовимся к войне»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал никому не верить в то, что страна якобы хочет войны. Он разъяснил, что в возглавляемом им государстве лишь ведут необходимую подготовку, поставляя войскам разное вооружение.

«Никoму не верьте, что мы хотим воевать. Мы готoвимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хoчешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это oчень правильно сказано», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он также обратился к недружественным странам, которые критикуют Белоруссию за такую подготовку.

«Знайте: мы делаем все прaвильно. Если там нас начнут хвалить, бедa», — заявил Лукашенко.

Еще глава государства напомнил, что Белоруссия не пытается никому угрожать и не собирается забирать «чужое». У страны достаточно и без того земель, которые надо обрабатывать, отметил белорусский лидер.