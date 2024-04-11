Лукашенко не увидел смысла в переговорах России и Украины

России нет смысла добиваться переговоров с Украиной. Однако в случае необходимости Белоруссия готова помочь в установлении диалога, заявил перед переговорами с Президентом России Владимиром Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Сейчас надо до конца разобраться: украинцы украинцами, но за украинцами, мы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. С ними надо разговаривать. А украинцы только патроны подносить будут», — ответил белорусский лидер на вопрос о том, как проводить переговоры с Киевом с учетом его причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Также Лукашенко ответил на вопрос о санитарной зоне с Украиной. По его мнению, Белоруссии она пока не нужна, а для создания зоны на границе с Россией, о которой упоминал Президент Владимир Путин, потребуется проведение серьезной работы. Это непростой вопрос, в разрешении которого многое будет зависеть и от западных стран. «Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. Эскалация — это поставка оружия, боеприпасов. Ну, и сейчас они начали поговаривать о переброске своих военных», — добавил Президент Белоруссии.

Напомним, что сегодня Лукашенко и Путин проведут переговоры. По словам белорусского лидера, основной темой беседы станут вопросы экономики.