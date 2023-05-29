Лукашенко назвал введение единой валюты с Россией «вопросом не сегодняшнего дня»

Введение единой валюты для России и Белоруссии — это непростой процесс, на реализацию которого потребуется длительное время. Об этом на встрече с председателем российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России [Владимиром Путиным]»,— приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

По его словам, несмотря на это, ряд граждан обеих стран часто поднимают этот вопрос.