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Лукашенко назвал Вильнюс «действительно белорусским краем»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Вильнюс – это территория Белоруссии.
«Наши нацмены туда (в Литву – прим. «Т-и») сбежали и заявили, что Вильнюс — это территория Беларуси. Вильно действительно белорусский край», — цитирует Лукашенко БелТА.
Президент Белоруссии отметил, что оппозиционеры, которые убежали из республики, также могут попытаться создать собственное государство на территории Польши.
Вильнюс – это столица и крупнейший город Литвы. Он расположен на крайнем юго-востоке страны, при впадении реки Вильни в реку Нярис, в 34 км от границы с Белоруссией. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795-м город вошёл в состав России и до 1918-го назывался Вильна. С 1922-го по 1939 годы под названием Вильно входил в состав Польши. С 1939 года стал столицей Литовской Республики (впоследствии Литовской ССР) под названием Вильнюс.
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