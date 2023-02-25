Лукашенко назвал вбросами сообщения о планах России поглотить Беларусь к 2030 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вбросы о якобы имеющихся планах у России поглотить страну к 2030 году связаны с желанием вбить клин в союзные отношения. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема, — пояснил глава государства в беседе с агентством БелТА. — Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство».

Он подчеркнул, что такой же позиции придерживается и российский коллега Владимир Путин.

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России — ядерная крупная держава — есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе», — сказал Лукашенко.

Он также призвал не слушать «брехню и болтовню» по поводу того, что у России якобы имеется документ о поглощении Беларуси. При этом он отметил, что 3 года назад, когда обсуждалось формирование интеграционных карт, ныне союзных программ, у российской стороны мог быть документ о возможном присоединении республики к РФ.

«Когда мы к этому подходили, разные были точки зрения. Кто-то так говорил, кто-то эдак», — объяснил Президент.