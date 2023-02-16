Лукашенко назвал условие, при котором начнет воевать с Украиной

Белоруссия может присоединиться к боевым действиям на Украине в случае агрессии Киева, направленной против страны. Об этом со ссылкой на Президента республики Александра Лукашенко сообщает БелТА.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — приводит его заявление ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что в такой ситуации конфликт «приобретет совсем другой характер».