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Лукашенко назвал условие, при котором начнет воевать с Украиной
Белоруссия может присоединиться к боевым действиям на Украине в случае агрессии Киева, направленной против страны. Об этом со ссылкой на Президента республики Александра Лукашенко сообщает БелТА.
«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — приводит его заявление ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что в такой ситуации конфликт «приобретет совсем другой характер».
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