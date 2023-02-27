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Лукашенко назвал единственный путь Киева для мира на Украине
Единственный путь для Киева, чтобы урегулировать конфликт, — заключение мира с Россией без предварительных условий. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.
Он отметил, что любая война рано или поздно завершается миром, конфликт на Украине не станет исключением. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет и во имя каких целей.
«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.
Он вновь напомнил руководству Украины: если в мире произойдет новый конфликт, то Киев никому не будет нужен.
«Не дай Бог к примеру, американцы излишне влезут на Тайвань — про Украину и другие страны все забудут, все будет обращено на этот конфликт ведущих держав. Тогда уже планете будет совсем плохо», — привел он пример.
В заключение Лукашенко отметил, что Владимир Зеленский «неплохой, но очень неопытный человек», которого легко можно обнадежить и «умиротворить» овациями и хвалебными речами.
«Но, знаете, аплодисменты могут быть далеко не искренними. Это он должен понимать. Вот он поехал на Запад и все ему там кричат «ура» и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил? Точно так будет и здесь», – подчеркнул Президент Белоруссии.
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