Лукашенко назвал единственный путь Киева для мира на Украине

Единственный путь для Киева, чтобы урегулировать конфликт, — заключение мира с Россией без предварительных условий. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

Он отметил, что любая война рано или поздно завершается миром, конфликт на Украине не станет исключением. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет и во имя каких целей.

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Он вновь напомнил руководству Украины: если в мире произойдет новый конфликт, то Киев никому не будет нужен.

«Не дай Бог к примеру, американцы излишне влезут на Тайвань — про Украину и другие страны все забудут, все будет обращено на этот конфликт ведущих держав. Тогда уже планете будет совсем плохо», — привел он пример.

В заключение Лукашенко отметил, что Владимир Зеленский «неплохой, но очень неопытный человек», которого легко можно обнадежить и «умиротворить» овациями и хвалебными речами.

«Но, знаете, аплодисменты могут быть далеко не искренними. Это он должен понимать. Вот он поехал на Запад и все ему там кричат «ура» и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил? Точно так будет и здесь», – подчеркнул Президент Белоруссии.