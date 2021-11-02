Лукашенко надеется провести переговоры с Путиным в онлайн-режиме

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», — сказал Лукашенко во время встречи с белорусским мальчиком Ромой Когодовским в своем рабочем кабинете, видеофрагментом которой поделился близкий к пресс-службе Президента Беларуси Telegram-канал «Пул первого».

Предыдущая встреча глав государств состоялась очно 9 сентября в Москве. В ходе переговоров были затронуты темы Афганистана, ситуации на границе Беларуси с Литвой, создание единой оборонной политики и совместные учения «Запад-2021».