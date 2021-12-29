Лукашенко: На фоне санкций ВВП Беларуси вырос благодаря России

ВВП Беларуси вырос в 2021 году на фоне введения санкций во многом благодаря России. Такое мнение белорусский лидер Александр Лукашенко высказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«То, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, — это большая заслуга Российской Федерации и наших друзей — пусть в меньшей степени — на международной арене», — отметил руководитель республики.

Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку и сказал, что, как бы ни складывались отношения Минска и Москвы, белорусская сторона в долгу не останется.

«Думаю, что мы многое еще сможем сделать», — заключил Александр Лукашенко, передает ТАСС.