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Политика
29 декабря 2021  18:28

Лукашенко: На фоне санкций ВВП Беларуси вырос благодаря России

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ВВП Беларуси вырос в 2021 году на фоне введения санкций во многом благодаря России. Такое мнение белорусский лидер Александр Лукашенко высказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«То, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, — это большая заслуга Российской Федерации и наших друзей — пусть в меньшей степени — на международной арене», — отметил руководитель республики. 

Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку и сказал, что, как бы ни складывались отношения Минска и Москвы, белорусская сторона в долгу не останется. 

«Думаю, что мы многое еще сможем сделать», — заключил Александр Лукашенко, передает ТАСС.

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