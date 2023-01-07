Лукашенко: Мы поддерживаем российских братьев, но не забываем и об украинцах

Беларусь поддерживает Россию, однако при этом не забывает и о жителях Украины, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Это, по его словам, выражается в том, что многие украинцы, покинувшие страну, переехали в Беларусь.

«Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. <…> Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, сбежавших [от военной спецоперации], в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране», – приводит БелТА его слова, сказанные во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

Также Лукашенко призвал простить уехавших из страны граждан. По его мнению, среди них есть те, кто просто ошибся. «Настало время, когда мы, представители власти, и вы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем. Я уверен, что среди сбежавших – люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину», – заявил он.