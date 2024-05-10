Лукашенко: Многие страны теряют интерес к доллару и евро после поступка с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что все больше стран перестают интересоваться долларом и евро в плане расчетов этими валютами. Причем среди таких государств не только Россия и Белоруссия.

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Лидер Белоруссии объяснил, что ценность доллара и евро упала как раз после разговоров про кражу у России ее золотовалютных резервов и активов, хранившихся на Западе. После таких «угроз» главы многих государств стали задаваться вопросом: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет?», рассказал Лукашенко.