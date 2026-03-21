Лукашенко: Мелания Трамп попросила передать Путину список украинских детей из РФ

фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первая леди США Мелания Трамп обратилась к нему с просьбой обсудить с Владимиром Путиным вопрос об украинских детях, оказавшихся в России. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, ему передали список детей, которые, как утверждается, потерялись в России в результате военных действий на Украине. Мелания Трамп попросила, чтобы при встрече с Путиным он передал этот список и обсудил возможность найти детей и вернуть их Украине, если они сами будут готовы и украинская сторона сможет обеспечить их содержание.

Белорусский лидер отметил, что дал согласие на эту просьбу, но предупредил, что уговаривать Путина не будет. Он пообещал довести позицию первой леди США до российского президента, однако подчеркнул, что не намерен настаивать, поскольку не знает, действительно ли эти дети существуют и откуда взяты списки.

Ранее Мелания Трамп сообщала, что обсуждала с Путиным вопрос украинских детей, находящихся в России. Президент РФ, по её словам, ответил на её письмо, выразив готовность к прямому взаимодействию и предоставив подробности. Послание первой леди было передано российскому лидеру в ходе встречи на высшем уровне между РФ и США на Аляске 15 августа.