Лукашенко и Путин планируют обсудить защиту территориальной целостности РФ и Беларуси

На предстоящей в декабре встрече Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят действия, необходимые для обеспечения территориальной целостности обоих государств. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся, — рассказал он о подготовке бойцов на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. — Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно».

По его словам, встреча с Шойгу стала продолжением телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

«Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь и мы с вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности», — заметил Лукашенко.