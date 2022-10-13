Лукашенко дал Токаеву совет по управлению миром

Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву «смелее брать бразды правления миром». Лидеры стран встретились на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Все сейчас ищут, на кого бы опереться. То, что вы сейчас начали развивать СВМДО, — это очень правильно. Надо смелее брать бразды правления миром», — цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, что саммит проходит на территории Астаны. В нем приняли участие представители почти 30 государств, в том числе Президент России Владимир Путин. Выступая на саммите, он ранее заявил, что Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы и призвал страны Азии вместе бороться с терроризмом.