Лукашенко: Беларусь готова производить штурмовики Су-25 при поддержке России

Специалисты Беларуси готовы к началу производства российских штурмовиков при «небольшой поддержке» России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета, который себя на Украине хорошо показывает, – штурмовик, рабочая лошадка. Готовы производить в Беларуси при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь выполняет 100% договоренностей с Россией в сфере обороны и безопасности. «Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали. Я потом вам расскажу, что делается в этом плане», – цитирует его БелТА.

Напомним, сегодня Лукашенко прибыл в Москву для участия в переговорах с Путиным, встреча проходит в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. На обсуждение вынесены вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.