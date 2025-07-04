Лукас Вера: «Все разговоры о «Рубине» — просто слухи»

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Бывший полузащитник «Химок», ныне выступающий за «Аль-Вахду» Лукас Вера высказался об интересе к нему со стороны «Рубина».

«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» – просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и четко проявила серьезную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», – передает слова Веры «Чемпионат».

Напомним, Лукас Вера выступал в РПЛ с 2022 по 2025 год. С 2022 по 2024 аргентинец играл за «Оренбург». Летом 2024 года полузащитник пополнил состав «Химок». По окончании сезона 2024/25 «красно-черных» лишили лицензии на выступления в РПЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем. Таким образом, Вера стал свободным агентом.