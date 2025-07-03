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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 15:30

Лукас Вера перешел в «Аль-Вахду»

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Лукас Вера перешел в «Аль-Вахду»
Фото: fckhimki.com

Экс-полузащитник «Химок» Лукас Вера перешел в «Аль-Вахду». Об этом сообщает клубная пресс-служба в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне аргентинец отыграл 30 матчей за «красно-черных», где забил семь мячей и отдал четыре передачи.

Напомним, Лукас Вера выступал в РПЛ с 2022 по 2025 год. С 2022 по 2024 аргентинец играл за «Оренбург». Летом 2024 года полузащитник пополнил состав «Химок». По окончании сезона 2024/25 «красно-черных» лишили лицензии на выступления в РПЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем. Таким образом, Вера стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что к аргентинцу проявлял интерес «Локомотив».

#фк химки #спорт #футбол
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