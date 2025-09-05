Лукаш: В Татарстане сформирована среда, некомфортная для фейкоделов

Татарстан подготовил более 2,8 тыс. общественных наблюдателей к предстоящему единому дню голосования, 14 сентября. В регионе сформирована среда для проведения легитимных выборов. Об этом сообщил сегодня эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Антон Лукаш, выступая в Общественной палате РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В республике прошли серьезные мероприятия по подготовке корпуса общественных наблюдателей, более 2,8 тыс. человек обучено по методикам, разработанным Общественной палатой России и ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Это практико-ориентированное обучение, происходит профессионализация представителей общественного наблюдения», – отметил он в беседе с журналистами.

По данным Лукаша, в современных условиях и в цифровой среде, когда создаются фейки и дипфейки, общественный наблюдатель выступает сразу в трех ролях.

«Во-первых, он свидетель, который лично своим глазами видит, как обстоят дела на участке. Во-вторых, он контролер, <…> а необходимые документы представлены в виде чек-листа. В-третьих, он процессуальный участник, имеет правовой статус. Он не просто пришел посмотреть, у него есть права и обязанности», – пояснил спикер.

В Татарстане активно действует корпус «За чистые выборы». За счет качественной подготовки на участки выйдут люди, которые понимают, как оценивать ситуацию. Кроме того, они стрессоустойчивы, способны распознать деструктивное поведение, добавил он.

«Сформирована среда, которая фейкоделам и фейкометам, творцам лжи очень некомфортна. Начиная с 2019 года произошли серьезные изменения в законодательстве Российской Федерации об ответственности за заведомую ложь. Заведомая ложь – когда человек точно знает, что врет, и продолжает это делать», – заявил Лукаш.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его словам, наблюдатели и экспертное сообщество, независимый общественный мониторинг, штаб Общественной палаты могут, мгновенно получив от наблюдателя информацию, дать ей квалифицированную оценку и в кратчайшие сроки представить эту информацию как экспертное заключение в СМИ. Таким образом, по его мнению, количество фейков практически сводится к нулю – за исключением анонимных Telegram-каналов.

«Распространение заведомой общественно значимой лжи, которая влечет за собой степень серьезной общественной опасности, а в условиях СВО это крайне немаловажно, – это наказуемое юридически деяние», – подчеркнул Антон Лукаш.

В целом, уверен он, подготовка к выборам в регионе проходит спокойно. Это свидетельствует о консолидации общества и поддержке политики действующей власти, считает Лукаш.

Круглый стол «Противодействие нарушениям и дезинформации в избирательном процессе: новые вызовы и эффективные технологии профилактики» прошел в Общественной палате РТ. Его участники проанализировали современные технологии и практики профилактики дезинформации, обсудили механизмы противодействия информационным атакам и фейкам, а также роль медиаграмотности и законодательных мер в обеспечении прозрачности и легитимности голосования избирателей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).