Луиза Янсуар: Имя главного героя в «Приключениях Рустема» — это код для меня

Команда создателей спектакля по повести Аделя Кутуя «Приключения Рустема» в театре Кариева закладывает в имя главного героя разные смыслы. Если для режиссера это случайное имя, то директор театра видит в нем некий код.

«Для меня лично имя героя не играет какой-то отдельной роли. Он может быть Рустемом, Владиком, Алешей — кем угодно. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Однако мы не ставим спектакль об имени», — ответил режиссер Тимур Кулов на вопрос журналиста «Татар-информа».

«В спектакле нет ассоциаций, связывающих нас с известными людьми с таким же именем. Это для меня общечеловеческое событие, драма одной семьи во времена глобальных перемен», — подчеркнул он.

«Я согласен с Тимуром, такие мысли и в голову не приходили. Конечно, в ходе работы я подумал о „Песне о Рустеме“ в спектакле „Моң“. Имя Рустем с персидского языка — это имя героя. Возможно, Адель Кутуй выбрал его с каким-то замыслом», — присоединился к разговору автор инсценировки Айдар Ахмадиев.

Он отметил, что для него в первую очередь важно, чтобы их творение нашло путь к зрителю.

«А я скажу как филолог: возможно, Адель Кутуй это имя выбрал как человек, изучавший мировую литературу. Мы можем это только предположить, он сам нигде об этом не писал», — продолжила тему Луиза Янсуар.

«„Рустам баһадир“ — богатырь, герой, который через тюркскую, персидскую, арабскую мифологию нам хорошо знаком. Размышления о богатырях, героях свойственны людям любого поколения и творческим личностям. Когда мы выпускали спектакль „Алтынчәч“, тоже задумались о национальном герое. Каждый творец ищет в своем пространстве», — сказала она.

По ее словам, очень естественно, что у широкой общественности и журналистов рождаются какие-то ассоциации.

«Добавлю от себя: как для носителя татарской культуры и само произведение Аделя Кутуя „Приключения Рустема“, и имя героя — для меня это код. Я его очень люблю», — подытожила тему директор Кариевского театра.

5 декабря в 15.00 татарский государственный театр юного зрителя им. Г.Кариева представит спектакль «Рөстәм маҗаралары» («Приключения Рустема»). Режиссер постановки — Тимур Кулов.