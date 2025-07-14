Луис Энрике прокомментировал свое желание вернуться в «Ботафого»

Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал свои слова о том, что он хотел остаться в «Ботафого» и хочет вернуться в бразильский клуб.

«Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в «Ботафого» во время карьеры там - и это правда. Мы провели потрясающий сезон, выиграли несколько трофеев. В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне все там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба - «Зенита». Хочу сказать спасибо нынешней команде за прием, за возможность быть самим собой, показывать свой футбол. Меня тут все устраивает, я счастлив», –передает слова Энрике «Российская Газета».

Напомним, Луис Энрике перешел в «Зенит» минувшей зимой за 30 млн евро. За команду Сергея Семака он отыграл 11 матчей в РПЛ, где забил два мяча и отдал две передачи.

«Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ сезона 2024/25.