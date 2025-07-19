Луис Чавес не сыграет за «Динамо» в 2025 году

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Врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении полузащитника «бело-голубых» Луиса Чавеса.

«В этом году точно не сыграет. Операция прошла, восстановление идет хорошо», – сказал Родионов «Матч ТВ».

Напомним, Чавес порвал крестообразные связки правого колена на тренировке сборной Мексики.

Луис играет за «Динамо» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он отыграл за «бело-голубых» в 27 играх во всех турнирах, где забил три мяча и отдал четыре передачи.

Вчера, 18 июля, «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) на своем газоне. Следующий матч команды Валерия Карпина состоится 26 июля с «Ростовом».