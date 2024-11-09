Луис Арсе: Статус страны-партнера БРИКС — главное достижение внешней политики Боливии

Президент Боливии Луис Арсе назвал получение статуса-страны партнера БРИКС главным достижением своей внешней политики. Государство присоединилось к объединению по итогам саммита БРИКС в Казани, напомнили в ТАСС.

«Благодаря нашей дипломатии мы достигли важных результатов, которые отражены в двух великих вехах в истории нашей страны», — заявил глава государства во время выступления, посвященного четвертой годовщине своего президентства.

По словам Арсе, одной из этих вех можно считать присоединение к БРИКС в качестве страны-партнера 24 октября. Это особенно важно, акцентировал внимание он, в контексте перехода от однополярного к многополярному миру. Уже скоро результаты этого проявятся во всех сферах — от культуры до геополитики.

Вторым значимым событием лидер страны считает присоединение Боливии к Южноамериканскому общему рынку как полноправного члена.

Напомним, что Луис Арсе лично принимал участие в саммите БРИКС в Казани, который состоялся с 22 по 24 октября.