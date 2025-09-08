Луганский театр имени Голубовича впервые приедет в Татарстан с гастролями

Луганский академический музыкально-драматический театр имени М. Голубовича с 7 по 27 сентября проведет гастрольный тур в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Самаре, Энгельсе и Владимире. Мероприятия организованы ФГБУК «Росконцерт» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ.

На сценах Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова, Зеленодольского музыкального театра, Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени А. Гилязова, Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Т. А. Миннуллина, Самарской государственной филармонии, Саратовского областного театра оперетты и Владимирского академического театра драмы будут показаны спектакли «Бабий бунт», «Я люблю тебя, эскадрилья!» и «Распятая юность».

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что коллективы новых регионов активно и успешно участвуют во Всероссийском гастрольно-концертном плане, завоевывая признание профессионального сообщества и любовь публики. По ее словам, приезд именитых театров становится знаковым событием для региональной культуры, а полные залы и аплодисменты подтверждают востребованность таких мероприятий.

Художественный руководитель театра, народная артистка Украины и ЛНР Наталия Коваль подчеркнула, что гастрольно-концертный план стал важным проектом, позволившим театрам из разных регионов страны обмениваться опытом и делиться искусством. Она добавила, что благодаря ему театр расширяет географию выступлений, укрепляет связи с коллегами и зрителями, а также знакомит все больше людей со своим творчеством.

Поездка в Татарстан станет первой в истории труппы. Она рассматривается не только как возможность показать спектакли новой аудитории, но и как шанс наладить дружеские отношения с театральным сообществом республики.

