Луганские участники форума «Мост единства» поблагодарили Татарстан

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани состоялся форум молодежи Татарстана и Луганской народной республики «Мост единства». Вернувшись в родные города, участники мероприятия передал благодарности Татарстану, сообщают организаторы события.

«Понравилось гостеприимство, программа мероприятий и экскурсий, внимание и забота команды Татарстана, закрепленной за нами, я получил опыт, новые знания и профессиональные навыки, форум был великолепным! Спасибо организаторам!» – заявил учитель истории из города Рубежное Дмитрий Емчук.

С ним солидарен и Вячеслав Погреба, тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ №1 Лисичанска. «Огромная благодарность всем, кто организовал поездку в Казань, а также личная благодарность Захарову Евгению Викторовичу – заместителю президента Федерации бокса Республики Татарстан, одному из лучших тренеров города Казани, который действительно поделился искренне своими методиками тренировки и своим огромным многолетним опытом», – заметил он.

«В этом году в нашем городе Лисичанске открылась секция бокса, где действительно молодое поколение хочет развиваться в боксе. Мы очень будем стремиться возродить Лисичанскую школу бокса, как и было в советские времена – рассказал о планах луганский специалист.

«Мы с большим удовольствием оказываем поддержку нашим коллегам, спортсменам и тренерам из ЛНР, которые занимаются в очень сложных условиях. Недавно к нам приезжали коллеги из Лисичанска и Рубежного, для которых в течение нескольких дней мастер-классы проводил старший тренер боксерского клуба «Спарта». Мы всегда ждем их в гости», – прокомментировал прошедший форум заместитель генерального секретаря Федерации бокса России и президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Я считаю, что такие мероприятия очень важны для развития спорта в республике и в стране. В Татарстане очень сильный тренерский состав, и, конечно, этим опытом необходимо делиться, чтобы дети со всех регионов нашей большой страны имели возможность расти, совершенствоваться в спорте. Чтобы рядом с ними всегда был опытный, мудрый наставник», – добавил он.

Участники форума «Мост дружбы» работали в парах со специалистами из Татарстана и обменивались опытом по своим направлениям: образование, предпринимательство, общественные организации, спорт и госзакупки. Всего в РТ приехали примерно 40 участников с Луганщины. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национальных проектов «Молодежь и дети» и «Спорт России».

Форум проходил при поддержке Правительства Татарстана, Министерства по делам молодежи РТ, Министерства спорта РТ, партнерских молодежных организаций и НКО Республики Татарстан и Луганской народной республики. Организатором мероприятия выступило Молодежное правительство при Кабинете министров РТ.