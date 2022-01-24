Лучших студентов 2021 года в Татарстане наградят Рустам Минниханов и Андрей Турчак

Президент Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак примут участие в церемонии награждения премии «Студент года Республики Татарстан — 2021». Об этом корреспонденту ИА «Татар-инфом» рассказал президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«В церемонии награждения премии „Студент года Республики Татарстан“ традиционно поучаствует Президент республики Рустам Минниханов, который вручит Гран-при, а также мы ждем первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака. Рассчитываем, что он будет награждать общественника года», — заявил собеседник.

Напомним, что церемония награждения премии «Студент года Республики Татарстан» состоится завтра в 17.00 в КРК «Пирамида». В этом году у конкурса будет рекордный призовой фонд в 400 тыс. рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».