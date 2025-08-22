Лучших работников муниципального управления и журналистов наградили в Госсовете РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Государственном Совете Татарстана прошла церемония награждения победителей ежегодных конкурсов «Лучший работник в сфере муниципального управления» и «Лучшее освещение темы местного самоуправления в СМИ» по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

С приветственным словом к победителям и лауреатам от имени парламента республики обратился председатель Комитета по строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин, руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов и заместитель начальника Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильдар Ибрагимов.

Открывая церемонию, Экзам Губайдуллин подчеркнул, что эффективность органов муниципальной власти напрямую влияет на благополучие жителей. Он отметил, что именно главы поселений, депутаты и муниципальные служащие, обладающие авторитетом и знанием проблем людей, способны активно влиять на развитие территорий.

Он напомнил, что сегодня в республике реализуется 48 республиканских программ и 12 национальных проектов, все из которых направлены на улучшение жизни на местах.

Губайдуллин сообщил, что в Татарстане трудятся 6 215 муниципальных служащих и более 7,5 тысяч депутатов местных советов. По его словам, эта работа требует большой ответственности, постоянного повышения квалификации и способности принимать нестандартные решения для эффективного управления муниципалитетами.

Особое внимание он уделил вопросам муниципальной реформы. Губайдуллин отметил, что муниципальная власть действует в новых законодательных условиях: 33-й федеральный закон во многом продолжает традиции 131-го закона, но также содержит принципиальные отличия. Он подчеркнул, что важным достижением стало сохранение за регионами права самим решать, переходить ли на одноуровневую модель местного самоуправления или сохранять двухуровневую.

Татарстан, по его словам, сумел отстоять возможность сохранения поселенческого уровня, что позволило продолжить работу главам сельских поселений. В дальнейшем, считает Губайдуллин, предстоит совершенствовать республиканский закон о местном самоуправлении, уделяя особое внимание распределению полномочий между уровнями власти.

Альберт Хабибуллин также отметил значимость этой работы. Он подчеркнул, что муниципальная власть является самой близкой к людям и что в Татарстане созданы все условия для ее развития. Хабибуллин сообщил, что все муниципалитеты направили предложения по совершенствованию законодательства, которые заняли 52 страницы текста. Это, по его мнению, демонстрирует высокий уровень вовлеченности специалистов, преданных своему делу и родной земле.

Поздравления победителям передал и руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он отметил, что благодаря работе муниципальных служащих республике удается становиться сильнее, а жизнь жителей – комфортнее.

Белов подчеркнул, что муниципальная власть является самым низовым уровнем управления, именно сюда люди приходят со своими проблемами, поэтому так важно, чтобы в органах местного самоуправления работали неравнодушные и ответственные специалисты.

Белов также отметил, что муниципальная служба остается привлекательной для молодежи: четверть сотрудников составляют специалисты до 35 лет. При этом почти половина работников имеет более 10 лет стажа, что, по его словам, можно назвать элитой муниципальной службы.

В этом году на конкурсы поступило 166 заявок по 15 номинациям: 99 заявок – на конкурс «Лучший работник в сфере муниципального управления» (9 номинаций), 67 – на конкурс для журналистов (6 номинаций). По итогам награждены 80 победителей.

За всю историю проведения конкурсов, начиная с 2006 года, лауреатами стали 1219 человек.