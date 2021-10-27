Лучших из лучших выявит конкурс инженеров Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Очный этап II республиканского конкурса «Инженер года» начался сегодня в ГТРК «Корстон». Здесь собрались 109 участников — победителей первого, заочного этапа.

Республиканский конкурс инженеров проводится в целях положительного позиционирования инженерных и рабочих профессий, а также обеспечения квалифицированным инженерно-техническим персоналом ключевых отраслей экономики республики. Об этом сказал на открытии мероприятия первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Сохранение и дальнейшее развитие промышленности Республики Татарстан является одной из первостепенных задач. Для этого нам нужна системная кадровая работа по созданию инженерной элиты республики и страны в целом», — подчеркнул Рустам Нигматуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что в Стратегии социально-экономического развития до 2030 года большой блок посвящен формированию и развитию человеческого капитала в целях дальнейшего поддержания высоких показателей экономического развития.

«Необходимо уже сегодня особое внимание уделять вовлечению молодежи к инженерным профессиям», — сказал Рустам Нигматуллин.

Конкурс «Инженер года» проходит в два этапа. В рамках первого прошла заявочная кампания. Экспертная конкурсная комиссия рассмотрела 279 заявок и для участия в очном этапе отобрала 109 работ. Отбор победителей пройдет в течение двух дней в форме выездного семинара, который включает в себя мастер-классы, тренинги, тестирование и проведение защиты работ.

В рамках открытия в среду прошла пленарная сессия на тему: «Инженерия будущего: основные тренды» с выступлением экспертов.

По условиям конкурса, в нем принимают участие студенты вузов, получающие инженерную специальность, и действующие, работающие инженеры предприятий Татарстана (инженеры-конструкторы, инженеры-производственники, вносящие вклад в развитие производственных процессов, линий).

Поэтому конкурс проводится в трех категориях: «Будущие инженеры» — студенты инженерных специальностей; «Молодость, успех, перспектива» — действующие инженеры в возрасте до 35 лет включительно; «Опыт, достижения, компетентность» — действующие инженеры в возрасте старше 35 лет.

Участники конкурса представили свои работы в 12 номинациях в разрезе отраслей экономики республики.