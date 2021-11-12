Лучших экспортеров ПФО наградили в Казани

Восемь компаний из Татарстана стали победителями и призерами премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе. Всего награды получили компании и предприниматели из 11 регионов ПФО, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «Крупный бизнес» победило ПАО «КАМАЗ» — крупнейший производитель большегрузных автомобилей в РФ и СНГ, входящий в топ-20 крупнейших производителей тяжелых грузовых автомобилей в мире.

«Трейдером года» в категории «Крупный бизнес» стало татарстанское ООО «ПродЭкс», также занявшее первое место в номинации «Новая география». Компания специализируется на экспорте кондитерских изделий, майонезов, соусов и приправ.

Призерами «Экспортера года» в ПФО также стали ООО «ДжиДиСи Сервисез», «ТД «Кама», ООО «Эйдос — Медицина», ООО «ФМЕТЕР», ООО «Торговый дом „ТЭМ“» и ООО «Агро-Рост Экспорт» (Республика Татарстан)

«Татарстан занимает пятое место среди субъектов РФ по объему промышленного производства, поэтому для нашего региона тема экспорта — одна из наиболее актуальных. Около половины нашей продукции является экспортоориентированной, совокупный объем экспорта по итогам восьми месяцев — порядка 8 млрд долларов с 38% приростом к 2020 году. Конкурс „Экспортер года“ позволяет популяризировать это направление, привлечь компании, которые только собираются выходить на международные рынки, и дать им возможность использовать меры государственной поддержки, обеспечивая развитие компаний и Российской Федерации в целом», — цитирует пресс-служба слова заместителя Премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики Альберта Каримова.

Победители окружного этапа премии «Экспортер года» в ПФО примут участие в федеральном этапе конкурса. Награждение лауреатов пройдет на международном экспортном форуме «Сделано в России» 10 декабря 2021 года.

Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

С каждым годом число участников конкурса растет: если в 2018 году в конкурсе приняли участие около 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1700, а в 2021-м — более 1800.