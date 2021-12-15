Лучшими МФЦ года в Татарстане признаны Нижнекамский, Азнакаевский филиалы и Камских Полян

Названы победители регионального конкурса «Лучший МФЦ Республики Татарстан» 2021 года. Лидерами признаны Нижнекамский и Азнакаевский филиалы, а также отделение Камских Полян, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Среди многофункциональных центров крупных городов победителем стал Нижнекамский филиал. В категории "Лучший МФЦ средних городов" первым стал Азнакаевский филиал, пьедестал почета в категории малых городов комиссия отдала филиалу в Камских Полянах», – отметили в пресс-службе.

Конкурс прошел по трем номинациям: «Лучший МФЦ», «Лучший универсальный специалист» и «Лучший руководитель филиала МФЦ».

За звание «Лучшего МФЦ Татарстана» боролись 32 филиала учреждения в трех категориях: МФЦ малых, средних и крупных городов. Они оценивались не только по производственным показателям, но и наличию хорошего технического оснащения, комфортных условий для заявителей.

На звание «Лучший универсальный специалист» претендовали 26 сотрудников Многофункционального центра в РТ. Они должны были подтвердить высокий уровень знаний нормативно-правовой базы в сфере организации и предоставления государственных и муниципальных услуг, владения профессиональной этикой. Максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных этапов набрала сотрудница Зеленодольского МФЦ Айгуль Хазиахметова.

Начальники семи офисов МФЦ подали заявки на участие в конкурсной номинации «Лучший руководитель филиала МФЦ». Среди множества показателей их работы рассматривались результаты деятельности в качестве наставников и предложения по повышению эффективности работы многофункционального центра.

Лучшим руководителем филиала МФЦ по итогам года признана начальник казанского центра «Дербышинский» Ильвира Фахретдинова.

«В конкурсе появилась новая номинация "Лучший руководитель филиала МФЦ в РТ". Во многом именно от руководителей этого звена зависит слаженная работа коллективов на местах, обеспечение порядка в офисах и эмоциональная атмосфера в командах. Последней составляющей мы также уделяем большое внимание, и вот уже несколько лет для начальников подразделений проводятся специальные тренинговые занятия. У нас много по-настоящему профессиональных, ответственных людей, которые, занимая эти должности, смогли стать неформальными лидерами», – подчеркнула директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.