Лучшими короткими метрами XVIII КМФМК признаны фильмы из Турции и Таджикистана

В эти минуты в КРК «Пирамида» проходит торжественная церемония закрытия XVIII Казанского кинофестиваля.

В номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» победу одержала лента «Жизнь» Мухаммеда Эмина Демирала (Турция). В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победителем стал фильм из Таджикистана — «Младший брат ангелов» Умедшо Мирзоширинова.

Победителей поздравили члены жюри кинофестиваля Анар Кашаганова и Амер Сальмеен Ал Мурри.

«Я горжусь, что получил эту награду. Я впервые в Казани. Мне радостно, что меня так тепло встретили казанцы. В Турцию я уеду с приятными воспоминаниями», — отметил Мухаммед Эмин Демирал.

Он, как и его коллега, поблагодарил жюри за высокую оценку работы.

«Я так рад получить награду в Казани, здесь такие добрые люди, нас так хорошо кормили», — от волнения пошутил Умедшо Мирзоширинов.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».