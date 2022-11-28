Лучшим в РФ госинспектором по маломерным судам в этом году стал Денис Мокеев из Казани

В этом году лучшим госинспектором по маломерным судам в России признан руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Мокеев на службе в МЧС с 2014 года, за его плечами – спасенные жизни, спортивные победы и призерства в конкурсах профессионального мастерства. Также Денис имеет благодарность от Президента России.

Как уверяет сам победитель, причина его победы в армейской закалке – именно служба в ВС РФ приучила его к дисциплине, собранности, порядку и общению в коллективе.

«Служил в отдельной роте охраны водителем "КАМАЗа". Сначала в Самаре, а в январе 2014 года нас отправили эшелоном на границу с Украиной в Ростовскую область», – вспоминает Мокеев.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Всей роте тогда выдали по несколько рожков с патронами. Как поделился Денис, тогда он вместе с другими ребятами начали готовиться морально и физически.

«Тогда обошлось. Крым вернулся в состав России, а нам и всей группировке вручили медаль "За возращение Крыма". А мне ещё и характеристику блестящую написали, она и стала моим входным билетом в систему МЧС», – сообщил победитель.

В том же году, вернувшись с армии, он захотел устроиться в МЧС, однако тогда была свободна только однак вакансия – инспектора по маломерным судам. По словам Мокеева, он тогда даже не знал о том, что такое ГИМС, и, в принципе, был «далек» от воды.

Тогда он начал осваивать новое для себя направление, выучился на судоводителя, потихоньку вникал в процесс. Затем погрузился в ответственную работу с головой.

Самая тяжелая пора, признается Денис, на льду – зимние рыбаки не дают расслабиться до апреля.

«Во время рейда проводим беседы с рыбаками, беспокоишься ведь за них. А поэтому стараемся предупредить их и обезопасить. Делимся информацией, где обнаружены промоины и тонкий лед, куда лучше не соваться. К сожалению, не до всех доходит. Случаи провала под лед происходят. Благодаря постам, многих удалось спасти», – заверил госинспектор.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Так, в марте прошлого года Денис во время патрулирования спас рыбака, который едва не утонул, провалившись под лед. Именно за такой отважный поступок ему вручили Почетную грамоту «Команда Путина». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.