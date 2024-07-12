Лучшим татарстанским добровольцам вручат премию «Добрый Татарстан»

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

Стартовал прием заявок Республиканской премии в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан-2024». Заявочная кампания продлится до 7 августа включительно, а итоги подведут 14 декабря, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова.

«Развитие волонтерского движения становится красной нитью, которая пронизывает все наши сферы жизни, общественной деятельности. Здесь и политика государства свою роль сыграла, и национальный проект “Образование” дал большой толчок. И сейчас мы видим, что даже в новой национальной цели до 2030-го года волонтерству уделено большое внимание. Оно является одним из ключевых показателей, который отображен в указе Президента РФ от 7 мая этого года», – отметила Сабирова.

Премия «Добрый Татарстан» была задумана как инструмент привлечения жителей республики к добровольческой деятельности и на сегодняшний день является ожидаемым событием для активистов. Ее организаторами выступают Министерство молодежи РТ и Информационно-ресурсный центр добровольчества республики.

Проводится она по трем направлениям: волонтёры, команды, бизнес, которые подразделяются на разные сферы деятельности. Нововведение этого года – номинация «Семейное волонтерство», ее приурочили к Году семьи в РФ.

Подать заявки можно с 29 июня по 7 августа включительно, после этого нужно будет пройти заочный этап – с 12 по 23 августа, поучаствовать в «Марафоне добрых дел» – с 19 по 23 августа, показать себя в очном этапе – с 6 сентября по 17 ноября. Подведут итоги и определят лучших добровольцев 14 декабря в рамках республиканского форума гражданского участия с одноименным названием в IT-парке им. Башира Рамеева. Участие в нем предположительно примут до 1 тыс. человек.

«Прежде всего премия “Добрый Татарстан” – это очередная возможность людей познакомиться между собой. Во время знакомства, во время общения, как мы все знаем прекрасно, всегда рождаются новые идеи, проекты и новые добрые истории», – заключила Айгуль Сабирова.